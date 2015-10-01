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    «Краснодар» – «Габала». Онлайн-трансляция

    "Краснодар" неудачно стартовал на групповом этапе Лиги Европы, уступив дортмундской "Боруссии" (1:2). При этом, российская команда за игру в Дортмунде удостоился лестных отзывов. "Быкам" не хватило времени в концовке матча, чтобы вырвать ничью. А вот в домашнем противостоянии с "Габалой" подопечных Олега Кононова устроят только три очка.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Краснодар" – "Габала". Комментатор – Владислав Журин. Начало в 22:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2015 20:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      AZERBAYCAN.. 2 октября 2015, 00:06

      в азербайджане зароем русских.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      fanat krasnodara > AZERBAYCAN.. 2 октября 2015, 00:21

      рой рой по глубже сам туда и ляжешь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      AZERBAYCAN.. 1 октября 2015, 22:44

      петухи не зашетали гол.

      0
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