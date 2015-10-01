«Краснодар» – «Габала». Онлайн-трансляция

"Краснодар" неудачно стартовал на групповом этапе Лиги Европы, уступив дортмундской "Боруссии" (1:2). При этом, российская команда за игру в Дортмунде удостоился лестных отзывов. "Быкам" не хватило времени в концовке матча, чтобы вырвать ничью. А вот в домашнем противостоянии с "Габалой" подопечных Олега Кононова устроят только три очка.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Краснодар" – "Габала". Комментатор – Владислав Журин. Начало в 22:00, не пропустите!