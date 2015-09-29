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    Амелия подпишет контракт с «Челси»

    Бывший голкипер «Милана» Марко Амелия вероятнее всего продолжит свою карьеру в лондонском «Челси». В 33-летнем итальянце лично заинтересован главный тренер синих Жозе Моуринью, так как после травмы Тибо Куртуа в команде остался только один опытный вратарь в лице боснийца Асмира Беговича.

    Ожидается, что лондонцы заключат с Амелией, который на данный момент является свободным агентом, краткосрочное соглашение до зимы, пока основной страж ворот команды Тибо Куртуа не восстановится от своей травмы.

    Источник: Guardian.com

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    29.09.2015 18:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      ASRomeo 29 сентября 2015, 19:38

      воспитанник "Ромы"... в команду к Роме :-D

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