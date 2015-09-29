Слуцкий: «Информация о состоянии Акинфеева, В.Березуцкого и Еременко будет вечером»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс конференции перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с голландским ПСВ рассказал о готовности своей команды.

«Каково физическое состояние Акинфеева, Василия Березуцкого, Еременко и Натхо? По первым трем информация будет вечером – ближе к тренировке. Что касается Натхо, то он готовится к игре.

Фернандес пропустил матч с «Локомотивом» из-за дисквалификации? Это ни минус, ни плюс, а просто факт. Марио отыграл 120 минут в кубковом матче, а до этого проводил на поле по 90 минут. По большому счету, у него даже недельной паузы не было, так что вряд ли то, о чем вы говорите, сильно скажется на его состоянии», – отметил Слуцкий.