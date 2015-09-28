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    Голливудская лента о Роналду выйдет в ноябре

    Голливудская киностудия Universal готовится выпустить на экраны документальный фильм о нападающем «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Начало проката намечено на 9 ноября.

    «Этот захватывающий и трогательный фильм позволит впервые увидеть закрытую жизнь футболиста, отца, семьянина и друга. Подробные разговоры, нарезки игровых эпизодов и неизвестные ранее архивные кадры дадут удивительную возможность увидеть изнутри спортивную и личную жизнь Криштиану Роналду, который находится на пике карьеры», - сказано в обзоре фильма.

    Съемки этого фильма стартовали в январе 2014 года после того, как Роналду получил «Золотой мяч».

    Предлагаем вашему вниманию трейлер к этому фильму.

    Источник: Eurosport.ru

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    28.09.2015 20:21
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      NOVA 28 сентября 2015, 21:20

      настоящая легенда будет!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Associazione Calcio Milan 28 сентября 2015, 20:53

      Почему все так недооценивают вратарей?

      1
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