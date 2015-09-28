Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кейн: «После семи игр люди начали говорить, что я игрок одного сезона»

    Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн после матча седьмого тура АПЛ против "Манчестер Сити" (4:1),в котором он отметился результативным ударом, попросил замолчать своих недоброжелателей. До этого форвард не забивал в течение восьми встреч или 748 минут.

    "Возможно, я заткнул рты некоторым людям, которые говорили обо мне на протяжении нескольких недель. Всего лишь семь игр, а уже начали говорить, что я – "чудо одного сезона". Люди могут делать выводы лишь по окончании сезона, поэтому я должен оставаться сфокусированным", - сказал Кейн.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.09.2015 10:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      DisEkript 29 сентября 2015, 10:38

      Лишь бы не повторил историю Бентеке, Мичу и прочих.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 сентября 2015, 11:24

      А разве это не так?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11