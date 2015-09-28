Шмаров: «Никакого спада в игре «Зенита» я не заметил»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров считает, что плохие результаты "Зенита" в последних матчах не свидетельствует о спаде в игре петербургского клуба.

- Есть объяснение, почему из шести последних матчей в чемпионате “Зенит” выиграл один?

- Стечение обстоятельств. Никакого спада в игре “Зенита” я не заметил. Разве его кто-то “возит”? Правда, в обороне пропала надежность. В прошлом сезоне “Зенит” часто играл на ноль. В этом пропускает почти в каждом туре.

- Как полагаете, Виллаш-Боаш доработает в Петербурге до конца сезона?

- Скорее да, чем нет. Коней на переправе не меняют. Тем более что “Зенит” удачно стартовал в Лиге чемпионов. После выездной победы над “Валенсией” у команды отличные шансы выйти в плей-офф. Группа-то досталась не самая сложная.