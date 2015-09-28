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    Шмаров: «Никакого спада в игре «Зенита» я не заметил»

    Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров считает, что плохие результаты "Зенита" в последних матчах не свидетельствует о спаде в игре петербургского клуба.

    - Есть объяснение, почему из шести последних матчей в чемпионате “Зенит” выиграл один?

    - Стечение обстоятельств. Никакого спада в игре “Зенита” я не заметил. Разве его кто-то “возит”? Правда, в обороне пропала надежность. В прошлом сезоне “Зенит” часто играл на ноль. В этом пропускает почти в каждом туре.

    - Как полагаете, Виллаш-Боаш доработает в Петербурге до конца сезона?

    - Скорее да, чем нет. Коней на переправе не меняют. Тем более что “Зенит” удачно стартовал в Лиге чемпионов. После выездной победы над “Валенсией” у команды отличные шансы выйти в плей-офф. Группа-то досталась не самая сложная.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.09.2015 08:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 сентября 2015, 12:53

      Плюс воротчик косячит больше обычного

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 28 сентября 2015, 10:34

      У Зенита нет спада,это их привычная игра!!!В прошлом году просто денег больше было,вот и купили чемпионство,а в этом кризис(((!!!

      -1
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      Рейтинг: +12

      sancho_petro > CSKA №1 28 сентября 2015, 11:20

      Вы вообще видели, КТО написал про купленное чемпионство?))

      1
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      Рейтинг: +365

      n272nm > sancho_petro 28 сентября 2015, 12:38

      +100500 Что-то я ржу - не могу :))))

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