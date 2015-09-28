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    На Украине «Олимпик» обвинили в сдаче матча «Шахтеру»

    В воскресенье, 27 сентября, в прямом эфире передачи "ПроФутбол" телеканала 2+2 ведущий программы Игорь Цыганык и эксперты Андрей Несмачный и Олег Венглинский, разбирая матч девятого тура УПЛ "Олимпик" - "Шахтер" (2:3), заподозрили хозяев поля в сдаче игры.

    Анализируя моменты второго тайма, эксперты обвинили игроков "Олимпика" отсутствии спортивной борьбы и умышленном создании моментов для взятия ворот командой-соперницей. Больше всего под критику попал капитан "Олимпика" - Дмитрий Гришко, участвовавший буквально во всех голах "Шахтера".

    "Смотришь с профессиональной точки зрения, ведь сами футболисты - это такой цирк", - прокомментировал эпизоды второго тайма Олег Венглинский.

    "Мы уже говорили, что "Олимпик" нужно было наказать за моменты, о которых мы говорили, но им все сошло с рук. Теперь видим то , что видим. Мы никого не хотим обвинить, мы разбираем эпизоды, но тут все бросается в глаза - это всем видно", - отметил Андрей Несмачный.

    Также Несмачный предположил, что тренерский штаб "Олимпика" умышленно проводил замены, чтобы ослабить игру свое собственной команды.

    "Больше не хочется говорить об этой игре, пусть она останется на совести тех людей, которое все это устроили", - резюмировал обзор матча Игорь Цыганык.

    Источник: UA-Футбол

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    28.09.2015 06:02
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 28 сентября 2015, 08:14

      А кто такой олег венглинсий и все остальные остальные "сами футболисты"? А вот лучших футболистов "Шахтера" помню еще с советских времен !!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > plehanov6 28 сентября 2015, 21:49

      Андрей Несмачный - основной защитник в составе киевского «Динамо» под руководством Валерия Лобановского и один из самых талантливых европейских защитников того времени. Неодноркатно играл в Лиге Чемпионов, а также выступал за Национальную сборную Украины. На его счету 6 званий чемпиона Украины. Является пятикратным обладателем кубка Украины, двухкратным обладателем суперкубка Украины. Кроме того, Несмачный четвертьфиналист чемпионата мира 2006 года в Германии.
      Олег Венглинский - украинский футболист, форвард. В 1997-2002 годах выступал в киевском «Динамо», в 2002-2005 годах - в днепропетровском «Днепре». В середине 2005 года перешел в греческий клуб АЕК. Выступал в составе национальной сборной Украины. В 2003 году был признан лучшим футболистом Украины.

      У тебя еще есть вопросы, кто эти "сами футболисты"?

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      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > Аvi-8 4 октября 2015, 23:27

      Википедия решает?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 сентября 2015, 07:32

      Гришко - добровольцем в зону АТО!

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