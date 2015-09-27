Орлов: «На «Матч ТВ» еще не приглашали»

Комментатор "НТВ-Плюс" Геннадий Орлов пока не получал приглашения на новый телеканал "Матч ТВ".

- Меня еще не приглашают. Но, в принципе, говорили, что наша основная группа комментаторов будет на новом канале. А кто будет вести репортажи?

- "Зенита"?

- Да вообще репортажи. У нас сколько каналов там? Больше десяти. Главный канал "Матч ТВ", он все объединяет. Александр Вронский - гендиректор всех этих каналов. Время еще в любом случае есть. Там же с 1 ноября все начинается...