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    Орлов: «На «Матч ТВ» еще не приглашали»

    Комментатор "НТВ-Плюс" Геннадий Орлов пока не получал приглашения на новый телеканал "Матч ТВ".

    - Меня еще не приглашают. Но, в принципе, говорили, что наша основная группа комментаторов будет на новом канале. А кто будет вести репортажи?

    - "Зенита"?

    - Да вообще репортажи. У нас сколько каналов там? Больше десяти. Главный канал "Матч ТВ", он все объединяет. Александр Вронский - гендиректор всех этих каналов. Время еще в любом случае есть. Там же с 1 ноября все начинается...

    Источник: «Советский спорт»

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    27.09.2015 15:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 28 сентября 2015, 01:47

      И слава богу! Куда написать заявление с просьбой его туда не приглашать?!

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      Рейтинг: +11

      necuk > GoldPlayFIFARus9 28 сентября 2015, 13:00

      поддерживаю GoldPlayFIFARus9 достаточно мы эту подстилку Зенитовскую уже наслушались. Комментатор должен быть нейтрален (ну кроме может игр сборной)

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      Рейтинг: +62

      Altayvovan 27 сентября 2015, 16:59

      Когда команда забивает коментатор должен восторгаться голом ,а не говорить "МММ-ДА" Ставьте нейтрального!

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      Рейтинг: +53

      moloko plus 27 сентября 2015, 16:29

      Роналду: "Меня еще не приглашали на Fashion TV"

      Пенальтист "Реала" Криштиану Роналду пока не получал приглашения на телеканал моды и красоты Fashion TV.

      - Меня еще не приглашают, но, в принципе, говорили, что вся наша основная группа атаки будет на новом канале. А кто будет рекламировать шампунь?
      - Head & Shoulders?
      - Да вообще шампуни. У нас сколько актеров и модников в команде? Больше десяти. Я главный, я всех объединяю. Флорентино Перес - наш владелец. Время еще в любом случае есть: Месси выбыл на два месяца - для меня все начинается.

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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 27 сентября 2015, 16:22

      Не так грубо.. он наверняка в два - три раза старше вас.. но Геннадий Сергеевич не ваше время щас для работы комментатора.. щас по другому комментируют..

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      Рейтинг: +806

      plehanov6 27 сентября 2015, 16:07

      надеюсь и не пригласят

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      Рейтинг: +10

      Sovax6 27 сентября 2015, 15:57

      Будем надеется что бомжалюба не будет на новом канале

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