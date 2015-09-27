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    «Верона» - «Лацио». Смотреть онлайн. Начало - в 16:00

    Римляне неудачно начали сезон, вылетев из Лиги чемпионов и потерпев уже два разгромных поражения в гостях в чемпионате от "Кьево" и "Наполи". Выезд в Верону - хорошая возможность для подопечных Стефано Пиоли поправить турнирное положение, ведь хозяева в этом сезоне не побеждали.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 12:20
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