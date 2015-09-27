«Верона» - «Лацио». Смотреть онлайн. Начало - в 16:00

Римляне неудачно начали сезон, вылетев из Лиги чемпионов и потерпев уже два разгромных поражения в гостях в чемпионате от "Кьево" и "Наполи". Выезд в Верону - хорошая возможность для подопечных Стефано Пиоли поправить турнирное положение, ведь хозяева в этом сезоне не побеждали.

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