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    Серия А. «Лацио» обыграл «Верону» и другие результаты

    В Италии завершились четыре матча 6-го тура Серии А. "Лацио" на выезде обыграл "Верону" со счетом 2:1, победу римлянам принес Пароло за четыре минуты до конца встречи. Кроме того, побед добились "Удинезе" и "Торино", а "Сассуоло" и "Кьево" поделили очки между собой.

    Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

    Болонья - Удинезе - 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мунье, 31; 1:1 – Агеманг-Баду, 61; 1:2 – Сапата, 85.

    Верона - Лацио - 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эландер, 33; 1:1 – Билья, 63; 1:2 – Пароло, 86.

    Сассуоло - Кьево - 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Дефрель, 3; 1:1 – Палоски, 24.

    Торино - Палермо - 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гонсалес, 44 (в свои ворота); 2:0 – Бенасси, 48; 2:1 – Гонсалес, 71.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 сентября 2015, 20:54

      С победой "лациале"!

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