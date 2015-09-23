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    Бундеслига. «Боруссия» Д сыграла вничью с «Хоффенхаймом» и другие результаты

    В матче шестого тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» впервые потеряла очки, сыграв вничью с «Хоффенхаймом». На гол Руди дортмундцы сумели ответить только мячом в исполнении Обамеянга.

    В других встречах «Шальке» переиграл «Айнтрахт», «Байер» с минимальным счетом одолел «Майнц», «Боруссия» М взяла три очка в игре с «Аугсбургом», а «Ганновер» в родных стенах уступил «Штуттгарту».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур

    Шальке – Айнтрахт - 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Матип, 76; 2:0 – Сане, 90.

    Байер – Майнц 1:0 - (0:0)

    Голы: 1:0 – Чичарито, 69.

    Боруссия М – Аугсбург - 4:2 (4:0)

    Голы: 1:0 – Джонсон, 5; 2:0 – Чака, 17; 3:0 – Штиндль, 19; 4:0 – Дауд, 21; 4:1 – Верхаг (с пенальти), 52; 4:2 – Верхаг (с пенальти), 75.

    Ганновер – Штуттгарт - 1:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Караман, 14; 1:1 – Гентнер, 16; 1:2 – Вернер, 18; 1:3 – Максим, 90.

    Хоффенхайм – Боруссия Д – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Руди, 42; 1:1 – Обамеянг, 55.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 23:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 24 сентября 2015, 05:45

      Жалко, Бавария выйдет на первое место, никакого разнообразия в немецком футболе

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