Бенитес: «Мы должны внимательно относиться к состоянию Роналду»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес в преддверии матча с «Атлетиком» рассказал о состоянии нападающего Криштиану Роналду.

«Он был в числе тех, кто пробежал наибольшее расстояние в игре с «Эспаньолом». Кроме того, он был в нашей команде самым быстрым. Роналду устает, поэтому мы должны внимательно относиться к его состоянию. Но сейчас он в идеальной форме. Роналду – единственный в «Реале», чье место на поле не вызывает сомнений», - говорит Бенитес.