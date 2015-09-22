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    Бенитес: «Мы должны внимательно относиться к состоянию Роналду»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес в преддверии матча с «Атлетиком» рассказал о состоянии нападающего Криштиану Роналду.

    «Он был в числе тех, кто пробежал наибольшее расстояние в игре с «Эспаньолом». Кроме того, он был в нашей команде самым быстрым. Роналду устает, поэтому мы должны внимательно относиться к его состоянию. Но сейчас он в идеальной форме. Роналду – единственный в «Реале», чье место на поле не вызывает сомнений», - говорит Бенитес.

    Источник: AS

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    22.09.2015 19:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      Artemon9 23 сентября 2015, 00:03

      Ошибка в заголовке..относитЬся пишется с мягким знаком

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