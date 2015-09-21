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    Роналду готов перебраться в МЛС

    Португальская звезда "Реала" Криштиану Роналду признался, что рассчитывает в будущем попробовать свои силы в американской футбольной лиге.

    "США - замечательная страна, в которой созданы все условия для игры в футбол. В этой стране делается очень много для его популяризации. Я готов с радостью помочь этому. Надеюсь, я когда-нибудь перееду в США", - приводит слова Роналду AS.

    Напомним, что действующий контракт Роналду рассчитан до 2018 года.

    Источник: AS

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    21.09.2015 16:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24995

      bset 21 сентября 2015, 22:16

      Карьеру сделал, теперь сделает состояние. Просто красавец.

      0
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      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > bset 22 сентября 2015, 21:22

      Ему о деньгах думать не надо,уже состояние давно есть!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 21 сентября 2015, 21:00

      Завидуйте молча, пацаны..

      -1
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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 21 сентября 2015, 19:12

      Поближе к заднеприводным.))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      nblx 21 сентября 2015, 16:44

      Сначала сьемка в 50 оттенков серого, как же без главной героини!?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > nblx 22 сентября 2015, 21:23

      Вот читаешь таких как ты и не пойму,он один из самых известных и богатых людей в мире,игрок выдающейся!А ты кто???

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