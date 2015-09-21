Роналду готов перебраться в МЛС

Португальская звезда "Реала" Криштиану Роналду признался, что рассчитывает в будущем попробовать свои силы в американской футбольной лиге.

"США - замечательная страна, в которой созданы все условия для игры в футбол. В этой стране делается очень много для его популяризации. Я готов с радостью помочь этому. Надеюсь, я когда-нибудь перееду в США", - приводит слова Роналду AS.

Напомним, что действующий контракт Роналду рассчитан до 2018 года.