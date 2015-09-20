Примера. «Реал Сосьедад» в меньшинстве уступил «Эспаньолу»

«Реал Сосьедад» уступил «Эспаньолу» в домашнем матче 4-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счетом 2:3 — победный для барселонцев гол в добавленное время забил Эрнан Перес.

Отметим, что «Реал Сосьедад» пока не одержал в новом сезоне чемпионата Испании ни одной победы.

Чемпионат Испании. Примера. 4-й тур

Реал Сосьедад — Эспаньол — 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 — Агирретче, 20. 1:1 — Морено, 44 (с пенальти). 1:2 — Роко, 71. 2:2 — Жонатас, 86. 2:3 — Перес, 90.

Удаление: Рульи, 42 («Реал Сосьедад»).