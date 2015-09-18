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    Черевченко: «После поражения от «Рубина» мы разозлились»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Спортингом» (1:3) в матче Лиги Европы. По словам наставника, «Локомотив» сознательно отдал инициативу сопернику.

    «Тяжелая получилась игра. Мы предполагали, что «Спортинг» будет атаковать с первых минут. Специально отдали им инициативу. Играли вторым номером, рассчитывая на быстрые контратаки. Благодарен всем ребятам и болельщикам, которые проделали такой долгий путь. После поражения от «Рубина» мы не упали духом, а разозлились», - говорит Черевченко.

    Также специалист похвалил соперника.

    «У них в основе футболисты, которых хотел бы видеть у себя любой клуб. Это одна из сильнейших команд Португалии. Они всегда борются за выход в еврокубки, идут в лидерах чемпионата. Отличный тренер, классные футболисты».

    Кроме того, Черевченко рассказал о состоянии полузащитника Алана Касаева.

    «У него небольшие проблемы со здоровьем. Мы надеялись, что он сыграет. Но утром переговорили с Аланом и решили, что таким футболистом рисковать не можем. Впереди еще много матчей. Все успеют наиграться».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    18.09.2015 01:23
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