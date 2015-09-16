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    Акинфеев: «Если мы будем думать, как бы не проиграть – о выходе из группы можно забыть»

    Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился своим мнением о первой игре группового этапа Лиги чемпионов против «Вольфсбурга», в которой армейцы уступили со счетом (0:1).

    «Я бы не сказал, что мы столкнулись прямо-таки со штурмом наших ворот. «Вольфсбург» играл так, как и рассказывали нам тренеры на установке: подолгу владея мячом, контролируя ситуацию. Но факт в том, что мы сами не создали ни одного стопроцентного момента у ворот соперника. Поэтому я соглашусь с тем утверждением, что проиграли мы по делу.

    Большего хочется всегда. Но, увы, не всегда получается то, что ты задумываешь. Поражение на старте турнира – не катастрофа. Но нам обязательно надо сделать выводы из него. Чтобы в следующих матчах результаты были лучше. Каждому из нас необходимо совершенствовать свою игру. И я сейчас не говорю о цели не пропускать. Наша цель – побеждать. Только за победу мы получим в копилку три очка.

    ЦСКА должен реально оценивать свои силы в этой группе. Но при этом каждый матч мы должны играть на победу. Если будем играть на победу — выйдем из группы. В противном случае – если мы будем думать, как бы не проиграть, — об этой цели не стоит вести речь. В голове каждого из нас должно крепко засесть это простое слово: победа. Если мы проникнемся этой мыслью, то результат придeт, будут и моменты, и голы. А если будем тупо обороняться – ничего в этой Лиге ждать не стоит», - рассказал голкипер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.09.2015 14:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 16 сентября 2015, 19:16

      Еременко как веллитон в свое время с соперниками уровня рпл супер, как только реальный уровень так он самый мертвый на поле... Ярошик, Карвалье, Эльм... Увы но Ерема худший из них

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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 16 сентября 2015, 19:14

      Играли нормально, один Еременко играл отвратительно!!!! Его худшая игра... Как будто он за Волков играл

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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 16 сентября 2015, 15:53

      Верим в команду,верим в успех!!!

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 16 сентября 2015, 14:46

      на да, если команда будет играть от обороны - Акинфеев скорее всего рано или поздно пропустит, а ему это уже надоело. Ну ничего шансы есть, ПСВ показал, что МЮ не так страшен, как казалось. Хотя может это ПСВ не так слаб, как нам думалось после жеребьевки. Вполне возможно, что ЦСКА проиграл самой сильной команде этой группы.

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