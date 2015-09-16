Акинфеев: «Если мы будем думать, как бы не проиграть – о выходе из группы можно забыть»

Еременко как веллитон в свое время с соперниками уровня рпл супер, как только реальный уровень так он самый мертвый на поле... Ярошик, Карвалье, Эльм... Увы но Ерема худший из них
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился своим мнением о первой игре группового этапа Лиги чемпионов против «Вольфсбурга», в которой армейцы уступили со счетом (0:1).
«Я бы не сказал, что мы столкнулись прямо-таки со штурмом наших ворот. «Вольфсбург» играл так, как и рассказывали нам тренеры на установке: подолгу владея мячом, контролируя ситуацию. Но факт в том, что мы сами не создали ни одного стопроцентного момента у ворот соперника. Поэтому я соглашусь с тем утверждением, что проиграли мы по делу.
Большего хочется всегда. Но, увы, не всегда получается то, что ты задумываешь. Поражение на старте турнира – не катастрофа. Но нам обязательно надо сделать выводы из него. Чтобы в следующих матчах результаты были лучше. Каждому из нас необходимо совершенствовать свою игру. И я сейчас не говорю о цели не пропускать. Наша цель – побеждать. Только за победу мы получим в копилку три очка.
ЦСКА должен реально оценивать свои силы в этой группе. Но при этом каждый матч мы должны играть на победу. Если будем играть на победу — выйдем из группы. В противном случае – если мы будем думать, как бы не проиграть, — об этой цели не стоит вести речь. В голове каждого из нас должно крепко засесть это простое слово: победа. Если мы проникнемся этой мыслью, то результат придeт, будут и моменты, и голы. А если будем тупо обороняться – ничего в этой Лиге ждать не стоит», - рассказал голкипер.