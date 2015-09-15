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    Президент «Рубина» надеется, что казанские болельщики вернутся на трибуны

    Президент "Рубина" Ильсур Метшин поделился своими впечатлениями от победы над "Локомотивом" (3:1) в 8-м туре Премьер-лиги.

    "Пришли болельщики, мы давно не видели на трибунах такое количество болельщиков у "Рубина". Спасибо им отдельное. Это настоящие болельщики, и они верят в команду. Спасибо нашей команде, которая показала открытый комбинационный результативный футбол. Мне очень приятно, что доверяют молодым игрокам. Рад за команду, она была одним целым, и было огромное желание победить. Теперь, надеемся, и болельщик вернется на трибуны, и наша удача вернется к нам", - заявил Метшин.

    Отметим, матч "Рубин" - "Локомотив" посетили 17 987 зрителей.

    Источник: ФК «Рубин»

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    15.09.2015 08:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      korkatovo 15 сентября 2015, 09:43

      вернемся, если будете играть на КАЗАНЬ АРЕНЕ

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