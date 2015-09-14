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    Серия А. «Сампдория» обыграла «Болонью»

    Подошел к концу матч третьего тура Серии А между «Сампдорией» и «Болоньей».

    В первом тайме команды голов не забили. Во второй половине гости остались в меньшинстве, когда Риццо в течение десяти минут получил две желтые карточки. «Сампдория» этим обстоятельством умело и довольно быстро воспользовалась, забив два гола. Отличились Эдер и Сориано. Таким образом, генуэзцы набирают семь очков и поднимаются на третье место, а "Болонья" баллов в своем активе не имеет и находится на предпоследней позиции.

    Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур.

    Сампдория (Генуя) – Болонья (Болонья) 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Эдер, 75; 2:0 – Сориано, 79.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2015 23:42
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