Видеотрансляция матча «Интер» - «Милан» – на «Бомбардире»

«Интер» в родных стенах примет «Милан» в рамках третьего тура чемпионата Италии.

Хозяева на старте сезона одержали две победы, тогда как красно-черные однажды уступили. Извечное соперничество двух миланских команд начнется в 21:45 по московскому времени.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Интер" - "Милан". Комментатор – Ковале