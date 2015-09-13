Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видеотрансляция матча «Интер» - «Милан» – на «Бомбардире»

    «Интер» в родных стенах примет «Милан» в рамках третьего тура чемпионата Италии.

    Хозяева на старте сезона одержали две победы, тогда как красно-черные однажды уступили. Извечное соперничество двух миланских команд начнется в 21:45 по московскому времени.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Интер" - "Милан". Комментатор – Ковале

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2015 21:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 13 сентября 2015, 22:36

      ух второй тайм будет жарким

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 13 сентября 2015, 22:36

      не забил Икарди в конце первого тайма

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11