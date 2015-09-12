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    Генеральный директор «Рубина»: «Хотели бы видеть аншлаг на матче с «Локомотивом»

    Генеральный директора «Рубина» Ильгиз Фахриев рассказал о том, с каким настроением команда подходит к матчу восьмого тура РФПЛ с «Локомотивом». Он также обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в непростой период.

    "Сегодня предыгровой день команды «Рубин». Завтра очень ответственный матч, мы играем с московским «Локомотивом». С командой, которая идeт на втором месте, которая на ходу. Несмотря на непростые времена команда настроена по-боевому. К тренировочному процессу все подходят очень ответственно, профессионально. Все прекрасно понимают, в какой ситуации команда оказалось, где расположена в турнирной таблице. Ребята осознают, что только они сами из этой ситуации могут выбраться.

    Сегодня через вас хочу обратиться к болельщикам, которые неравнодушны к клубу, чтобы они поддержали нас в трудной игре. Мы со своей стороны проводим всевозможные мероприятия, которые болельщики уже видят. На подступах к стадиону это будет также заметно. Новая система кейтеринга, новая система обслуживания и на Восточной, и на Западной трибунах. Все, что возможно выжать из Центрального стадиона для комфорта болельщиков, мы постараемся сделать", - пообещал Фахриев.

    Источник: ФК «Рубин»

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    12.09.2015 09:55
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