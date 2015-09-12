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    Самая высокая трансферная стоимость игроков в РФПЛ у «Зенита», «Краснодар» - на третьем месте

    По данным известного сайта transfermarkt.de, самая высокая суммарная трансферная стоимость игроков в РФПЛ у игроков "Зенита" - 190, 4 миллиона евро. «Краснодар» по этому показателю поднялся с шестого на третье место.

    До начала сезона стоимость его игроков оценивалась в 79,95 миллионов, однако после прихода в команду Стефана Страндберга и Шарля Каборе "быки" стали дороже "Спартака" и "Локомотива".

    Добавим, что еще два года назад «Краснодар» был девятым, а состав команды оценивался в 37,9 миллионов. евро.

    Трансферная стоимость игроков (в миллионах евро)

    1. «Зенит» – 190,4

    2. ЦСКА – 152,65

    3. «Краснодар» – 88,15

    4. «Локомотив» – 87,75

    5. «Спартак» – 84,4

    Источник: «Советский спорт»

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    12.09.2015 09:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 12 сентября 2015, 13:52

      Огласите весь список, пожалуйста!

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 12 сентября 2015, 12:13

      Ожидаемо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Maulder 12 сентября 2015, 10:27

      Весь клуб цска стоит стока же как один Роналду!!

      2
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      Рейтинг: +19

      bentlly > Maulder 12 сентября 2015, 12:38

      А зенит как Нейман

      0
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      Рейтинг: +19

      bentlly > bentlly 12 сентября 2015, 12:38

      Зенит как Неймар

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 12 сентября 2015, 10:02

      Вперед, Спартак!))

      0
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > PNZ1985 12 сентября 2015, 10:25

      Что вы его все гоните, успеет оно в пердив успеет

      4
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      Рейтинг: +55

      red-white-power > zra78 12 сентября 2015, 11:08

      рановато вы в эйфорию впали, паровозы

      1
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      ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > red-white-power 12 сентября 2015, 11:15

      Да мы не все там. Только отдельные оптимисты :)

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там > red-white-power 12 сентября 2015, 11:20

      ахахаха. 13 год грозных обещаний пошел)

      3
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > red-white-power 12 сентября 2015, 11:31

      Нет не какой эйфории

      0
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