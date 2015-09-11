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    «Боруссия» желает продлить контракт с Мхитаряном

    Армянский полузащитник дортмундской "Боруссии" Генрих Мхитарян может заключить новое соглашение с клубом.

    Немцы планируют в ближайшие дни встретится с агентом футболиста и обсудить детали возможной пролонгации контракта. Текущее соглашение Мхитаряна рассчитано еще на два года.

    Также стоит отметить, что этим летом армянский хавбек мог оказаться в туринском "Ювентусе", но выбрал Дортмунд для продолжения карьеры.

    В этом сезоне 26-летний хавбек принял участие в семи матчах, забив семь мячей.

    Источник: Bild

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    11.09.2015 13:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      Sokrates10 12 сентября 2015, 00:29

      Хорошая новость.Все лидеры Дортмудской Боруссии уже продлили свои контракты,осталось это сделать и Генриху.

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