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    Гризманн: «Мы будем давить на «Барселону»

    Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что «матрасники» собираются в субботнем матче с «Барселоной» не дать ей сыграть в своей футбол.

    «Для нас это большая игра, как и для людей, которые придут на стадион или будут смотреть ее по телевизору, и мы отдадим все силы, чтобы победить.

    «Барселона» любит владеть мячом, но мы будем стараться прессинговать их, четко сыграть в защите, а затем постараемся забить», – подчеркнул футболист.

    Напомним, матч состоится в эту субботу на стадионе «Висенте Кальдерон» и начнется в 21.30 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    10.09.2015 17:43
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