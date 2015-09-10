Гризманн: «Мы будем давить на «Барселону»

Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что «матрасники» собираются в субботнем матче с «Барселоной» не дать ей сыграть в своей футбол.

«Для нас это большая игра, как и для людей, которые придут на стадион или будут смотреть ее по телевизору, и мы отдадим все силы, чтобы победить.

«Барселона» любит владеть мячом, но мы будем стараться прессинговать их, четко сыграть в защите, а затем постараемся забить», – подчеркнул футболист.

Напомним, матч состоится в эту субботу на стадионе «Висенте Кальдерон» и начнется в 21.30 по московскому времени.