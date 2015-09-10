Хоакин: «Монтелла не рассчитывал на меня»

Полузащитник «Бетиса» Хоакин рассказал о периоде, проведенном в «Фиорентине».

«В течение первого года я ни разу не сыграл две игры подряд. Монтелла не рассчитывал на меня, и я не выступал достаточно хорошо. Второй год начался хуже – на два месяца я был предоставлен сам себе и тренировался в одиночестве. Однако в конце концов я могу сказать, что я остался доволен, и болельщики меня любили.

Возвращение в «Бетис»? «Уотфорд» также сделал мне предложение. Деньги, конечно, важны, но я последовал велению сердца», – сказал хавбек.