Адриано: «Мы внимательно изучили «Интер»

Форвард "Милана" Луис Адриано с нетерпение ждет воскресенья, когда его команда встретится в миланском дерби с "Интером".

"Я с большим интересом ожидаю воскресенья. Это будет дерби, которое смотрит вся страна. Как это было в моем предыдущем клубе в матчах против киевского "Динамо".

Если бы я был на месте Михайловича, то не стал бы вносить каких-то изменений сейчас. Мы очень внимательно изучили "Интер" как на поле, так и в теории.

Моя цель? Забивать как можно больше. И помочь "Милану" вернуться в Лигу чемпионов, выиграв скудетто", - приводит слова бразильца Gazzetta Dello Sport.