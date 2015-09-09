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    В отношении «Барселоны» начато новое расследование

    ФИФА подозревает «Барселону» в сокрытии двух эпизодов незаконного подписания несовершеннолетних игроков, и по этому поводу начато расследование.

    Напомним, ранее каталонский клуб уже был уличен в аналогичном нарушении, за что ему было запрещено регистрировать новых игроков в 2015 году. Теперь же ФИФА запросила у «Барселоны» сведения еще о двух футболистах, дела которых в прошлом расследовании не рассматривались. Речь идет о Фоде Фофана и Матиасе Лакаве, с которыми каталонцы расстались этим летом. Сообщается, что это было сделано именно для того, чтобы предотвратить продолжение расследования.

    Кроме того, ФИФА выражает недовольство тем, что «Барселона» неохотно идет на сотрудничество в этом деле, и подозревает клуб в сокрытии информации.

    Источник: AS

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    09.09.2015 22:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 22:11

      Рассформировать этот криминальный клуб!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 10 сентября 2015, 07:36

      На каталонию со всех сторон давят еврофашисты сраные

      1
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      Рейтинг: +15

      Нох4о95 9 сентября 2015, 23:42

      Фифа уже стал хуже гемороя для Барсы...

      0
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