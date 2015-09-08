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    Мата: «Де Хеа – спокойный и сконцентрированный человек»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высказал свое мнение о перспективах вратаря Давида Де Хеа в манчестерском клубе.

    «Я много разговаривал с Давидом. Это были напряженные и полные стресса дни, но он спокойный и сконцентрированный человек. На протяжении двух последних сезонов он был лучшим в нашем составе и принес нам много очков. Уверен, что и этот сезон он проведет на уровне», - говорит Мата.

    Мата считает, что у Де Хеа в «Манчестер Юнайтед» все будет хорошо, и находит в этом выгоду и для себя.

    «Не думаю, что будут проблемы с клубом, тренером или болельщиками. Де Хеа любят фанаты, клуб и тренер. Думаю, ничего не изменится. Мы с Эррерой по-прежнему будем экономить на бензине».

    Источник: Skysports

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    08.09.2015 22:52
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