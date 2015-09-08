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    Ибрагимович выйдет в стартовом составе на матч против Австрии

    Стал известен стартовый состав сборной Швеции на матч отборочного цикла чемпионата Европы 2016 против сборной Австрии. Как сообщает официальный сайт шведского футбольного союза, главный тренер команды Эрик Хамрен уже окончательно определился с выбором игроков.

    Отметим, что в стартовом составе шведов выйдет Златан Ибрагимович, который не смог провести полный матч против сборной России.

    Швеция: Исакссон, Ларссон, Антонссон, Гранквист, М.Олссон, Зенгин, Чельстрем, Экдаль, Форсберг, Берг, Ибрагимович.

    Начало матча – 21:45 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2015 14:09
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