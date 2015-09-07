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    Лагербек: «Выйти на Евро с Исландией – это нечто особенное»

    Главный тренер сборной Исландии Ларс Лагербек после ничьей с Казахстаном (0:0) в отборочном матче к Евро-2016 прокомментировал выход команды в финальную стадию турнира.
    «Вывести Швецию на чемпионат – большое достижение, но выйти на Евро с Исландией – это нечто особенное. Я очень горжусь командой и могу чувствовать, как горда и счастлива вся нация.
    Я бы не называл себя национальным героем. Это люди вроде Манделы или Мартина Лютера Кинга, а я просто футбольный тренер. Это прекрасная команда, и она полностью заслужила выход на Евро. Мы выполнили задачу за два тура до финиша – фантастика!» – отметил Лагербек.

    Источник: УЕФА

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    07.09.2015 06:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +122

      Бригант 669 7 сентября 2015, 10:19

      Исландия вперед!!

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      Рейтинг: +18

      funtik_ftp 7 сентября 2015, 09:46

      Молодцы,

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