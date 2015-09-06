Евро-2016. Турки разгромили Голландию, чехи временно возглавили группу А

Сборная Турции нанесла разгромное поражение соперникам из Голландии в домашнем матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

Хозяева поля отправили в сетку ворот команды Ниденрландов три безответных мяча, что позволило им подняться на третье место в турнирной таблице группы А.

Лидерство же в этом сикстете захватила сборная Чехии, на выезде переигравшая Латвию.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа А. 8-й тур.

Турция — Голландия — 3:0 (2:0) текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 — Озякуп, 8. 2:0 — Туран, 25. 3:0 — Йилмаз, 84.

Латвия — Чехия — 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 — Лимберски, 13. 0:2 — Дарида, 25. 1:2 — Зюзин, 73.