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    Евро-2016. Турки разгромили Голландию, чехи временно возглавили группу А

    Сборная Турции нанесла разгромное поражение соперникам из Голландии в домашнем матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

    Хозяева поля отправили в сетку ворот команды Ниденрландов три безответных мяча, что позволило им подняться на третье место в турнирной таблице группы А.

    Лидерство же в этом сикстете захватила сборная Чехии, на выезде переигравшая Латвию.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа А. 8-й тур.

    Турция — Голландия — 3:0 (2:0) текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 — Озякуп, 8. 2:0 — Туран, 25. 3:0 — Йилмаз, 84.

    Латвия — Чехия — 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 — Лимберски, 13. 0:2 — Дарида, 25. 1:2 — Зюзин, 73.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2015 20:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 7 сентября 2015, 09:33

      Голландии не хватает мотивации после чемпионата мира, да еще тренеров надо слить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 7 сентября 2015, 08:40

      Год назад сказал бы кто, не поверил бы. Умерла сборная Голландии, им и чудо с такой игрой не поможет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 7 сентября 2015, 05:49

      И блинду пиздец... Тренеришка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 6 сентября 2015, 22:47

      Это неправильные голландцы. Они играют в неправильный футбол

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      uisumasu 6 сентября 2015, 22:27


      жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 6 сентября 2015, 22:04

      Если голландцы не войдут в 3-ку это будет что-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      sihafazatron 6 сентября 2015, 21:03

      голандцы вообще не о чем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      spartach091 > sihafazatron 6 сентября 2015, 22:28

      что и бомбардир

      1
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      Рейтинг: +11

      motorpenis89 6 сентября 2015, 20:55

      турки жарят!

      0
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