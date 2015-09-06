Погребняк может сыграть с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о том, когда нападающий Павел Погребняк сможет дебютировать за клуб.

«Вероятность большая, что он будет играть с "Краснодаром", думаю, так оно и будет, - сказал Кобелев. - Он тренировался все эти дни, нагрузил ноги поэтому мы дали ему передышку сегодня. Травмы у него нет, есть последствия старой, которая вылечивается потихоньку. Нам важно не перегнуть палку. Но к "Краснодару" он будет готов».

Напомним, матч «Краснодар» - «Динамо» пройдет в рамках 8-го тура чемпионата России 13 сентября.