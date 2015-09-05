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    «Порту» предложил клубам-участникам Лиги чемпионов отдать по одному евро с каждого билета в помощь беженцам

    "Порту" направил письмо в УЕФА, в котором предложил всем остальным клубам-участникам Лиги чемпионов пожертвовать один евро за каждый проданный билет в поддержку мигрантов, пытающихся попасть в Европу и вызвавших гуманитарный кризис в ряде стран.

    По предложению португальского клуба, сбор денег на помощь беженцам предполагается осуществлять однократно – с каждого первого домашнего матча команд.

    Напомним, что сам «Порту» сыграет первый домашний матч группового этапа против «Челси» 29 сентября.

    Источник: ФК «Порту»

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    05.09.2015 10:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +43

      Armyan4eG 5 сентября 2015, 12:45

      В португалии реально кто то спайса перебрал...
      Европа и так уже стала второй столицей ислама, скоро все в паранжах будут ходить включая Меркель...
      Вот мне интересно кова лешего беженцы бегут в европу а не в одну из богатейших стран проповедующих ислам, Эмираты и т.д.
      Кто в курсе поделитесь мнением, а то это слишком подазрительно.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 5 сентября 2015, 12:27

      Скиньтесь им на самолёт до Дамаска или Триполи. Что ж вы делаете, дураки вы сердобольные?!.. Такими темпами потом нам придётся скидываться уже на немецких, французских и т.п. беженцев...

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