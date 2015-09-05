«Порту» предложил клубам-участникам Лиги чемпионов отдать по одному евро с каждого билета в помощь беженцам

В португалии реально кто то спайса перебрал...
Европа и так уже стала второй столицей ислама, скоро все в паранжах будут ходить включая Меркель...
Вот мне интересно кова лешего беженцы бегут в европу а не в одну из богатейших стран проповедующих ислам, Эмираты и т.д.
Кто в курсе поделитесь мнением, а то это слишком подазрительно.
"Порту" направил письмо в УЕФА, в котором предложил всем остальным клубам-участникам Лиги чемпионов пожертвовать один евро за каждый проданный билет в поддержку мигрантов, пытающихся попасть в Европу и вызвавших гуманитарный кризис в ряде стран.
По предложению португальского клуба, сбор денег на помощь беженцам предполагается осуществлять однократно – с каждого первого домашнего матча команд.
Напомним, что сам «Порту» сыграет первый домашний матч группового этапа против «Челси» 29 сентября.