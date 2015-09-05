«Порту» предложил клубам-участникам Лиги чемпионов отдать по одному евро с каждого билета в помощь беженцам

"Порту" направил письмо в УЕФА, в котором предложил всем остальным клубам-участникам Лиги чемпионов пожертвовать один евро за каждый проданный билет в поддержку мигрантов, пытающихся попасть в Европу и вызвавших гуманитарный кризис в ряде стран.

По предложению португальского клуба, сбор денег на помощь беженцам предполагается осуществлять однократно – с каждого первого домашнего матча команд.

Напомним, что сам «Порту» сыграет первый домашний матч группового этапа против «Челси» 29 сентября.