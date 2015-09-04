Фернандес: «Месси будет играть за «Барселону» до завершения карьеры»

Однако он привязан к одной футбольной философии, ему просто необходима Барселона, но это успешное поколение постепенно уходит, хотя пока у них неплохо получается точечно находить им замену
Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес заявил, что нападающий Лионель Месси будет выступать за клуб до окончания карьеры.
«Нет никаких шансов, что мы его продадим. К сожалению, он не будет играть вечно, но впереди еще немало времени, когда он будет показывать свой лучший футбол. Невозможно найти еще одного Месси. Посмотрите, что он сделал – все эти голы, рекорды, трофеи, и вы поймете, что это невозможно», - отметил руководитель.