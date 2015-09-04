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    Фернандес: «Месси будет играть за «Барселону» до завершения карьеры»

    Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес заявил, что нападающий Лионель Месси будет выступать за клуб до окончания карьеры.

    «Нет никаких шансов, что мы его продадим. К сожалению, он не будет играть вечно, но впереди еще немало времени, когда он будет показывать свой лучший футбол. Невозможно найти еще одного Месси. Посмотрите, что он сделал – все эти голы, рекорды, трофеи, и вы поймете, что это невозможно», - отметил руководитель.

    Источник: Football Espana

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    04.09.2015 14:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 5 сентября 2015, 00:11

      Однако он привязан к одной футбольной философии, ему просто необходима Барселона, но это успешное поколение постепенно уходит, хотя пока у них неплохо получается точечно находить им замену

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      Рейтинг: +143

      Essence 4 сентября 2015, 17:50

      талантище,с этим спорить даже глупо!но вот пробуй он себя в других клубах и хз как он себя бы проявил.

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      Рейтинг: +14

      nasonov1991 4 сентября 2015, 15:06

      Попробывал так, как Месси. Все что он имеет - получил сам. А не то что хорошо пристроился или каждому такого. Желать каждый пожелает, а по 50 голов в сезон, как он и Роналду- космос!!!

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      Рейтинг: +423

      Drapik > nasonov1991 4 сентября 2015, 16:32

      не совсем сам, в чем-то повезло - нашли и помогли когда-то талантливому пареньку
      одни ребятенки футболом занимаются, а другие на школьной линейке кричат "героям слава"

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      Рейтинг: +24995

      bset 4 сентября 2015, 14:57

      Хорошо устроился. Провести всю жизнь в одной команде, причем одной из лучших в Европе, без риска потерять место в стартовом составе в новой команде. Каждому футболисту подобное стоит пожелать)

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      Рейтинг: +16

      suhow6 4 сентября 2015, 14:39

      зря. какой интерес сидеть вечно в одной команде. не понимаю

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      Рейтинг: +43

      Armyan4eG > suhow6 7 сентября 2015, 20:40

      Позвони Гиггзу, спроси...

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