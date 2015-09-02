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    Выборы президента РФС. Главные события - на «Бомбардире»

    Сегодня на внеочередной конференции РФС состоятся выборы президента и довыборы членов исполкома. Сейчас исполняющим обязанности президента РФС является Никита Симонян. Главный фаворит на выборах - министр спорта РФ Виталий Мутко, который является единственным кандидатом на эту должность.

    Максимальное количество голосов - 387. Виталию Мутко нужно набрать 2/3 от всех голосов, чтобы быть избранным в президенты РФС.

    "Бомбардир" ведет текстовую трансляцию этого события в своем Twitter.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2015 10:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5

      Серега23 2 сентября 2015, 11:03

      Пусть мудок в√? Руководство сменилось, другая компан√? Руководство сменилось, ккдругая кккепекомпан√√√√√√ия ушла и теперь н√ия ушла и теперь н√√ернет обратно Весна-,√√

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5

      Серега23 2 сентября 2015, 10:55

      Пусть этот мудок вернет обратно внмна-омень

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Серега23 2 сентября 2015, 10:57

      Если мы будем играть по системе "внмна-омень", то тогда наши клубы точно выиграют Отгу Сеспионов и Отгу Наропы.

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 2 сентября 2015, 10:45

      Выбран единогласно,расходимся.

      0
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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > zagrizlik 2 сентября 2015, 10:56

      Думаете, нет шансов у главной темы российского футбола "А что, а вдруг"?:)

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