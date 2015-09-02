Выборы президента РФС. Главные события - на «Бомбардире»

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Сегодня на внеочередной конференции РФС состоятся выборы президента и довыборы членов исполкома. Сейчас исполняющим обязанности президента РФС является Никита Симонян. Главный фаворит на выборах - министр спорта РФ Виталий Мутко, который является единственным кандидатом на эту должность.
Максимальное количество голосов - 387. Виталию Мутко нужно набрать 2/3 от всех голосов, чтобы быть избранным в президенты РФС.
"Бомбардир" ведет текстовую трансляцию этого события в своем Twitter.