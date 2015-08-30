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    Кононов: «Не удалось забить еще и не пропустить»

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов прокомментировал поражение в 7-м туре Премьер-Лиги от московского "Локомотива".

    "В первую очередь не удалось забить еще, моменты были. Конечно, и не пропустить. Не хватило легкости. Возможно, не успели восстановиться после матча Лиги Европы. Тем более, играли первыми, в час дня. Но игрой я доволен. Ребята старались, демонстрировали хороший футбол. Перерыв на матчи сборных нам на пользу. Поработаем", - заявил Кононов после матча в интервью телеканалу "Наш футбол".

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2015 16:17
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