Примера. «Барселона» справилась с «Малагой»

Во втором туре Примеры в гости на «Камп Ноу» приехала «Малага», которая в прошлом сезоне не пропустила от «Барселоны» ни одного мяча.

Отчетная встреча также не получилась для каталонцев простой, и благодарить за это нужно вратаря «Малаги» Камени, не раз спасавшего свою команду этим вечером. Пробить его «Барселоне» удалось лишь на 73-ей минуте, когда отличился не кто иной, как Томас Вермален. В итоге 1:0, и «Барселона» набирает шесть очков в двух матчах.

Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур.

Барселона (Барселона) – Малага (Малага) 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Вермален, 73.