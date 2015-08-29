Видеотрансляция матча «Барселона» – «Малага» – на «Бомбардире»

«Барселона», одержавшая на старте тяжелую гостевую победу в Бильбао, сегодня в рамках 2-го тура Примеры примет «Малагу», которая в прошлом сезоне доставила большие проблемы каталонцам, дома сыграв с сине-гранатовыми 0:0, а на «Камп Ноу» и вовсе добившись победы 1:0.

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Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Малага». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 21:30!