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Видеотрансляция матча «Барселона» – «Малага» – на «Бомбардире»

29 августа 2015, 20:48

«Барселона», одержавшая на старте тяжелую гостевую победу в Бильбао, сегодня в рамках 2-го тура Примеры примет «Малагу», которая в прошлом сезоне доставила большие проблемы каталонцам, дома сыграв с сине-гранатовыми 0:0, а на «Камп Ноу» и вовсе добившись победы 1:0.

У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Малага». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 21:30!

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания Барселона Малага
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