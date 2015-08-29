Ройтер: «Краснодар» должен быть доволен тем, что сыграет на переполненном огромном стадионе «Боруссии»

Чемпион мира 1990 года в составе сборной ФРГ, а ныне спортивный директор «Аугсбурга» Штефан Ройтер поделился видением расклада сил в группе С.

«Дортмунд очень силен, но «Краснодар» должен быть доволен тем, что сыграет на переполненном огромном стадионе. Знаю, о чем говорю, поскольку провел 12 лет на «Вестфалленштадионе» и всегда получал огромное наслаждение от самого выхода на поле. Да, соперникам там приходится несладко, но это и есть ощущение настоящего футбола. А так «Боруссия», конечно, фаворит группы.

Кто главный претендент на второе место? Думаю, шансы «Краснодара» высоки», – сказал Ройтер.

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