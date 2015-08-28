Оздоев: «Из «Зенита» никто не звонил»

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев подчеркнул, что представители "Зенита" не связывались с ним по поводу трансфера. Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые проявляют интерес к 22-летнему россиянину.

"Лично мне из "Зенита" никто не звонил, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не могу. В любом случае, у меня действующий контракт с "Рубином", поэтому все переговоры сначала должны проводиться с клубом. Если "Зенит" или любой другой клуб захочет меня купить, то уверен, что руководство "Рубина" поставит меня об этом в известность", - отметил футболист.