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    Оздоев: «Из «Зенита» никто не звонил»

    Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев подчеркнул, что представители "Зенита" не связывались с ним по поводу трансфера. Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые проявляют интерес к 22-летнему россиянину.

    "Лично мне из "Зенита" никто не звонил, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не могу. В любом случае, у меня действующий контракт с "Рубином", поэтому все переговоры сначала должны проводиться с клубом. Если "Зенит" или любой другой клуб захочет меня купить, то уверен, что руководство "Рубина" поставит меня об этом в известность", - отметил футболист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.08.2015 17:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 августа 2015, 19:37

      не обольщайся никто не позвонит

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      Рейтинг: +1532

      starche 28 августа 2015, 19:09

      И не позвонят.

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      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 28 августа 2015, 18:55

      Если позовут, нужно переходить и прогрессировать как Смольников.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Jakson Soccer 28 августа 2015, 19:39

      а что Смольников прогрессирует? вроде ничего прогрессивного не видно ну да сыграет временами не плохо и всего лишь а солько брака и особенно в защите так что бабушка на двое сказала

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