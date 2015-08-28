Миранчук: «Результатом жеребьевки доволен»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал итоги группового турнира Лиги Европы, в ходе которой железнодорожникам в соперники достались «Спортинг» (Португалия), «Бешикташ» (Турция) и «Скендербеу» (Албания). Хавбек остался доволен подбором соперников.

«Хотел, чтобы попалась дортмундская «Боруссия», но результатом жеребьевки все равно доволен. Даже несмотря на албанцев. Кому-то смешно, но мне кажется, никаких шуток тут быть не может, все серьезно. Про футбол в этой стране пока ничего не знаю. Что ж, скоро узнаем», – заявил Миранчук.