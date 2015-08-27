УЕФА открыл дисциплинарное дело против ЦСКА

Нужно вообще все игры ЦСКА проводить без их болельщиков. Как только кто крикнет чё нибудь в поддержку ЦСКА или обрадуется забитому конями голу, то сразу зачинщика на "дыбу" а клубу технарь.
Поведение болельщиков ЦСКА привело к открытию дисциплинарного дела против клуба со стороны УЕФА. Причиной этому послужило то, что болельщики команды в ходе ответного матча против «Спортинга» в рамках четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов бросали на поле пиротехнику и посторонние предметы. Клуб проводит собственное расследование и рассчитывает выяснить, кто виноват в нарушении порядка на стадионе.
Решение по делу будет оглашено 3 сентября.
Напомним, в прошлом сезоне из-за санкций УЕФА, вызванных поведением болельщиков, клуб был вынужден сыграть два домашних матча группового этапа Лиги чемпионов без зрителей.