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    УЕФА открыл дисциплинарное дело против ЦСКА

    Поведение болельщиков ЦСКА привело к открытию дисциплинарного дела против клуба со стороны УЕФА. Причиной этому послужило то, что болельщики команды в ходе ответного матча против «Спортинга» в рамках четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов бросали на поле пиротехнику и посторонние предметы. Клуб проводит собственное расследование и рассчитывает выяснить, кто виноват в нарушении порядка на стадионе.

    Решение по делу будет оглашено 3 сентября.

    Напомним, в прошлом сезоне из-за санкций УЕФА, вызванных поведением болельщиков, клуб был вынужден сыграть два домашних матча группового этапа Лиги чемпионов без зрителей.

    Источник: ТАСС

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    27.08.2015 14:26
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 28 августа 2015, 04:19

      Нужно вообще все игры ЦСКА проводить без их болельщиков. Как только кто крикнет чё нибудь в поддержку ЦСКА или обрадуется забитому конями голу, то сразу зачинщика на "дыбу" а клубу технарь.

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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 27 августа 2015, 22:48

      Наверняка, тот кто выпустил ракету, к футболу не имеет никакого отношения и найти его обязательно надо! И еще, надо болеть за любой клуб страны,если он играет на международной арене независимо болеешь ли ты за него во внутреннем чемпионате! А если не так, то однозначно ты в лучшем случае не любитель футбола!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 августа 2015, 20:39

      вот будет смеху поржем как лошади если Спортинг займет место ЦСКА но это вряд ли будет опять коням играть без зрителей

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      Рейтинг: +369

      Грибовар 27 августа 2015, 20:23

      Да,подставляют команду уже не в первый раз(((

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      Рейтинг: +104

      Scorp63 27 августа 2015, 19:31

      Грустно, ителлект всё ниже и ниже.... И не только на стадионах. Даже в комментариях.(((

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 27 августа 2015, 19:24

      Сколько можно!!!Дикари.

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      Рейтинг: +759

      sevsor 27 августа 2015, 17:53

      И когда уже дикари перестанут ходить на стадионы, мало им подворотен, что ли?

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      Рейтинг: +13

      Gena-martinson 27 августа 2015, 17:27

      Ещё добавлю,если бы захотели выявить зачинщиков то давно бы это сделали ведь везде есть видео камеры.

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      Рейтинг: +13

      Gena-martinson 27 августа 2015, 17:24

      Кто-то специально подрывает наши клубы независимо кто выходит и оспаривает кубок.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > 27 августа 2015, 20:11

      И 1)наши российские, и 2)ваши еврейские.

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      Рейтинг: +92

      Damon 27 августа 2015, 17:18

      Отстранить на пару лет от еврокубков

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