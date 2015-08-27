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    Ярмоленко: «Что за бред? Венгер мне не звонил, контракт с «Динамо» не продлеваю»

    Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал информацию о звонке ему главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Игрок также рассказал, что не намерен продлевать контракт со своей командой, который заканчивается летом будущего года.

    «Я так же, как и вы, зашел в интернет и прочитал этот бред... Я не знаю, кто может такое писать от моего имени - мне лично это смешно. Арсен Венгер мне не звонил. Да и вообще по поводу этого я никому интервью не давал.

    С руководством у меня встречи не было. Что касается контракта с "Динамо", то его я точно не планирую продлевать. По поводу трансфера, повторюсь, ничего говорить не буду - не хочу комментировать слухи», - сказал Ярмоленко.

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    27.08.2015 10:23
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +16

      suhow6 27 августа 2015, 11:42

      хохлоренко одним словом

      -1
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