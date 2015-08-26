Шмидт: «Если покажем свои лучшие качества – пройдем «Лацио»

Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт в преддверии ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Лацио» заявил, что не считает результат первой игры (0:1) критичным для своей команды. Специалист отметил, что его подопечным по силам добиться общей победы.

«В матчах на вылет результат первой встречи всегда влияет на тактику вашего соперника. Но думаю, поражение в первом поединке не столь драматично. «Лацио» хорошо контратакует, у него много быстрых игроков в линии нападения. Они попытаются использовать свои сильные стороны, но мы настроены оптимистично. Если мы покажем свои лучшие качества, то сможем добиться успеха», - сказал Шмидт.