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    Шмидт: «Если покажем свои лучшие качества – пройдем «Лацио»

    Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт в преддверии ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Лацио» заявил, что не считает результат первой игры (0:1) критичным для своей команды. Специалист отметил, что его подопечным по силам добиться общей победы.

    «В матчах на вылет результат первой встречи всегда влияет на тактику вашего соперника. Но думаю, поражение в первом поединке не столь драматично. «Лацио» хорошо контратакует, у него много быстрых игроков в линии нападения. Они попытаются использовать свои сильные стороны, но мы настроены оптимистично. Если мы покажем свои лучшие качества, то сможем добиться успеха», - сказал Шмидт.

    Источник: УЕФА

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    26.08.2015 09:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 26 августа 2015, 09:58

      Обе команды достойны ЛЧ,пускай пройдет сильнейший!

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