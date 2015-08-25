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    «Ювентус» отправил «Зениту» запрос по Витселю

    «Ювентус» обратился к «Зениту» с просьбой предоставить информацию по трансферу полузащитника Акселя Витселя.

    Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский клуб хотел узнать, за какую сумму питерцы готовы расстаться со своим футболистом.

    Таким образом, бельгиец может попрощаться с «Зенитом» уже во время этого трансферного окна. Ранее агент игрока сообщил, что Витсель не собирается продлевать договор с российской командой. Основным претендентом на полузащитника до недавних пор считался «Милан».

    Источник: Gianlucadimarzio

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    25.08.2015 22:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12

      scalette05 26 августа 2015, 11:39

      Он в Юве заиграет лучше чем в Зените

      0
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      ...
      Рейтинг: +12

      scalette05 > scalette05 26 августа 2015, 11:39

      Почему то уверен в этом

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 августа 2015, 08:42

      Не хотелось бы этого трансфера, Зениту он нужнее, а в ЮВЕ скорее всего на лавку сядет.

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 26 августа 2015, 00:18

      Вместо Погба, который уже в Челси почти, норм

      0
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      Рейтинг: +12

      VIKING107 25 августа 2015, 23:44

      да сливайте его нафиг! не бьется он за зенит, лучше на вырученые деньги взять игрлка живого.

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      Рейтинг: +12

      FCSM 06 25 августа 2015, 23:14

      больше 20 лямов не дадут ,а покупали то за 40

      0
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      Рейтинг: +50

      alexxxi 25 августа 2015, 22:59

      Продавайте.

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