«Ювентус» отправил «Зениту» запрос по Витселю

«Ювентус» обратился к «Зениту» с просьбой предоставить информацию по трансферу полузащитника Акселя Витселя.

Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский клуб хотел узнать, за какую сумму питерцы готовы расстаться со своим футболистом.

Таким образом, бельгиец может попрощаться с «Зенитом» уже во время этого трансферного окна. Ранее агент игрока сообщил, что Витсель не собирается продлевать договор с российской командой. Основным претендентом на полузащитника до недавних пор считался «Милан».