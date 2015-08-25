«Фенербахче» интересовался Роббеном и Ибрагимовичем

Президент «Фенербахче» Азиз Йилдырим рассказал о попытках турецкого клуба приобрести звезд «Баварии» и «ПСЖ» - полузащитника Арьена Роббена и нападающего Златана Ибрагимовича.

«Мы разговаривали с «Баварией» насчeт Роббена, но они не хотят его продавать», - говорит Йилдырим.

О трансфере Ибрагимовича, которым также интересовался «Галатасарай», представитель «Фенербахче» разговаривал с известным агентом Мино Райолой.

«Наш спортивный директор спрашивал у Райолы о ситуации с Ибрагимовмчем, и Райола сказал, что Златан может перейти в «Фенербахче», но не в «Галатасарай». Ибра получает 14 миллионов евро за сезон в «ПСЖ», и они думают продлить контракт ещe на два года. Он также может уйти в «Милан». Я не знаю, что будет, но есть вероятность и его перехода в «Фенербахче».