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    «Фенербахче» интересовался Роббеном и Ибрагимовичем

    Президент «Фенербахче» Азиз Йилдырим рассказал о попытках турецкого клуба приобрести звезд «Баварии» и «ПСЖ» - полузащитника Арьена Роббена и нападающего Златана Ибрагимовича.

    «Мы разговаривали с «Баварией» насчeт Роббена, но они не хотят его продавать», - говорит Йилдырим.

    О трансфере Ибрагимовича, которым также интересовался «Галатасарай», представитель «Фенербахче» разговаривал с известным агентом Мино Райолой.

    «Наш спортивный директор спрашивал у Райолы о ситуации с Ибрагимовмчем, и Райола сказал, что Златан может перейти в «Фенербахче», но не в «Галатасарай». Ибра получает 14 миллионов евро за сезон в «ПСЖ», и они думают продлить контракт ещe на два года. Он также может уйти в «Милан». Я не знаю, что будет, но есть вероятность и его перехода в «Фенербахче».

    Источник: Goal.com

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    25.08.2015 21:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 25 августа 2015, 21:47

      В итоге не получат никого.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > Caesar555 29 августа 2015, 17:16

      нахрена они нам старики

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