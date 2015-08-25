Сборная России будет готовиться в Химках

Сборная России соберется 31 августа для подготовки к матчам против Швеции и Лихтенштейна в рамках отбора Евро-2016.

Тренировки будут проходить на "Арене Химки". 4 сентября состоится пресс-конференция нового наставника сборной Леонида Слуцкого, а также тренировка на "Открытие Арене", где 5 сентября пройдет матч против Швеции.

В воскресенье, 6 сентября, команда проведет еще одну тренировку, а уже в субботу отправится в Лихтенштейн. Матч с командой этого княжества состоится 8 сентября на стадионе "Рейнпарк".