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    Слуцкий: «Футболисты, не имеющие практики, не будут привлекаться к сборной»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал список игроков, которые были вызваны в национальную команду для подготовки к матчам отборочного раунда к чемпионату Европы-2016.

    «Как вообще можно рассуждать на эту тему? Я же говорил: футболисты, не имеющие практики в своих клубах, не будут привлекаться к сборной! Вы можете, конечно, парировать Кокориным. Но ситуации все-таки разные. Кокорин поначалу играл, травмировался, затем вылечился, снова вышел на поле в стартовом составе, забил. Тогда как Кержаков не провел ни минуты на поле и даже не участвовал в тренировочных сборах. На мой взгляд, при таких обстоятельствах его кандидатуру невозможно обсуждать», - отметил специалист.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.08.2015 23:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +29

      SSV682 24 августа 2015, 08:49

      Логика здесь есть.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 августа 2015, 05:51

      Слуцкий не любит Локомотив, ни кого оттуда не вызвал....

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 24 августа 2015, 04:08

      Еще бы! Он хороший лошадник, наш Леонид. Всегда ласково обращается со своими лошадьми и со своей прочей живой тварью. И даже своего чёрногj мерина он променял — ему жалко было кнутом его стегать, — уверял Слуцкер.
      — Сердечный человек этот Леонид, — согласилась хозяйка.
      — Он мягкий человек… У него одинаковое отношение как к лошади, так и к своей женке, — бубнил Слуцкер, радуясь тому, что дело пошло так хорошо.

      -2
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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 24 августа 2015, 03:44

      Сколько грязи. Нельзя так грубо. Про ваши чемпионства же никто тут не высказывается.

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 24 августа 2015, 02:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А у тебя самого то нормальная практика есть? Нормальной, интересной для зрителей, игры нет. Как правило катаете мячик по полю и ждёте запланированные решения и действия арбитра. Не зря же ведь народ дал нормальное иудейское имя ЛЕВИЙ ПЕНДЕЛЬ, взамен не совсем еврейскому Бибрас Натхо. Два липовых чемпионства и левейшее серебро. ЦСКА даже в ЛЕ играть не должно было. А нет! Оказывается за мордобой, устроенный игроками ЦСКА, в РПЛ сразу дают серебряные медали. Представляю себе что было бы за убийство игрока соперника. Как минимум золотые медали и пятикратное участие в ЛЧ.

      -4
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 24 августа 2015, 00:52

      ну да а Алёшу взять без практики можно...причем многогодовой

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      Рейтинг: +9

      cska4ever 23 августа 2015, 23:59

      Давно пора!А то сидят на скамейки в Зените,деньги получают ещё и в сборную вызываются.

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