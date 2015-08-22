Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игонин: «Рубину» не сыграть с «Зенитом» на равных»

    Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мыслями перед понедельничным матчем сине-бело-голубых против казанского «Рубина» в рамках шестого тура РФПЛ.

    «Как пережить поражение от «Краснодара»? Здесь многое зависит от главного тренера. Понятно, что после победы тренер хвалит игроков и на этом по сути заканчивает разбор матча. Ну а после поражения, тем более обидного, наставник должен объяснить, где возникли проблемы. Футболисты должны понять, почему они проиграли, только так можно избежать повторения ситуации. В общем, пару дней игрокам обычно дается на осмысление произошедшего, а потом надо настроить их на борьбу в следующем поединке.

    «Краснодар» показал всем командам премьер-лиги, как надо играть с «Зенитом». Мне вдвойне любопытно посмотреть на матч с «Рубином»: как будут действовать казанцы, воспользуются ли схемой коллег из Краснодара и получится ли у них это сделать? Они должны четко понимать разницу с «Зенитом» в классе, не тешить себя иллюзией того, что они могут играть с сине-бело-голубыми на равных. Если соперник в обороне действует дисциплинированно, то у «Зенита» возникают сложности. Против «Зенита» у команд не так много рецептов успеха.

    Конечно, Лига Европы отбирает силы у казанцев. Матчи, перелеты — это все накладывает свой отпечаток. В «Рубине» короткая скамейка, молодые игроки, у них может не хватить опыта, чтобы распределить свои силы по дистанции, не забывайте об обидной ничьей с «Работничками» — все достаточно нервно и это, безусловно, на руку «Зениту», - резюмировал эксперт.

    Источник: Радио «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2015 00:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +119

      nitto 22 августа 2015, 22:58

      Жаль конечно, но рубин в разрозненном состоянии сейчас находится + травма Карадениза. Шансы всегда есть, но только в том случае, если зенит будет ошибаться, игра на встречных курсах никаких преимуществ не даст рубину, поэтому Биляш как всегда сыканёт и будет играть на контрах, думаю с 5 защитниками.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      skainet 22 августа 2015, 10:33

      Ну с краснодаром все тоже говорили Зенька победит а Краснодар взял и нежданчик учюдил ...не стоит говорить гоп ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      05 dag 22 августа 2015, 01:27

      Рубин отберет очки у Зени, Казань любит это дело!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11