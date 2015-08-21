Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Примера. «Малага» и «Севилья» в игре-открытии голов не забили

    В первом матче нового сезона испанской Примеры встретились «Малага» и «Севилья». Обе команды достаточно плотно поработали летом на трансферном рынке, но это не позволило им устроить голевую феерию в честь открытия соревнований — встреча завершилась скупыми нулями на табло. Гости с 69-й минуты играли в меньшинстве после удаления Стивена Нзонзи.

    «Севилья», напомним, уже до этого открыла евросезон проигранным матчем за Суперкубок Европы.

    Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур

    Малага - Севилья - 0:0

    Севилья: Бету, Рами, Тремулинас, Коке, Крыховяк, Банега (Мариано, 73), Иборра, Нзонзи, Витоло, Рейес (Коноплянка, 65), Гамейро (Иммобиле, 81).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2015 23:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 22 августа 2015, 00:22

      Чет совсем мёртвый сайт(((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11