Примера. «Малага» и «Севилья» в игре-открытии голов не забили

В первом матче нового сезона испанской Примеры встретились «Малага» и «Севилья». Обе команды достаточно плотно поработали летом на трансферном рынке, но это не позволило им устроить голевую феерию в честь открытия соревнований — встреча завершилась скупыми нулями на табло. Гости с 69-й минуты играли в меньшинстве после удаления Стивена Нзонзи.

«Севилья», напомним, уже до этого открыла евросезон проигранным матчем за Суперкубок Европы.

Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур

Малага - Севилья - 0:0

Севилья: Бету, Рами, Тремулинас, Коке, Крыховяк, Банега (Мариано, 73), Иборра, Нзонзи, Витоло, Рейес (Коноплянка, 65), Гамейро (Иммобиле, 81).