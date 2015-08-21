«Ростов» поблагодарил владельца ПАОКа за финансовую поддержку

"Ростов" выразил благодарность владельцу греческого ПАОКа Ивану Саввиди, который оказал финансовую поддержку донскому клубу.

Президент ростовского клуба Александр Гребенщиков отметил, что Саввиди не в первый раз выручает команду и надеется на дальнейшее сотрудничество с бизнесменом.

Напомним. ранее стало известно, что Саввиди перечислил клубу транш в размере 100 миллионов рублей. Сегодня на "Ростов" снова был наложен трансферный запрет.