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    «Ростов» поблагодарил владельца ПАОКа за финансовую поддержку

    "Ростов" выразил благодарность владельцу греческого ПАОКа Ивану Саввиди, который оказал финансовую поддержку донскому клубу.

    Президент ростовского клуба Александр Гребенщиков отметил, что Саввиди не в первый раз выручает команду и надеется на дальнейшее сотрудничество с бизнесменом.

    Напомним. ранее стало известно, что Саввиди перечислил клубу транш в размере 100 миллионов рублей. Сегодня на "Ростов" снова был наложен трансферный запрет.

    Источник: ФК «Ростов»

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    21.08.2015 16:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 21 августа 2015, 20:35

      Если нищие греки смогли нам помочь то насколько плохи дела в Ростове )))

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